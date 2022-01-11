Патологоанатом оценил исследование о смертях после вакцинации от COVID-19

Фармаколог, патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал исследование иммунолога Бхакди и патологоанатома Буркхардта о последствии прививки против коронавируса. По данным учёных, из-за неё у человека может неожиданно остановиться сердце.

Эдигер призвал не делать поспешных выводов. При этом он назвал "настораживающими" результаты исследования. После введения препарата умирали люди в возрасте от 27 до 70 и более лет, заявил специалист. Он также добавил, что авторы рассказывали об РНК- и векторных вакцинах.

"Данные исследования указывают на выраженное аутоиммунное поражение сосудов с большой долей тромбозов и тромбоэмболий (около 15%) и распространенная массивная лимфоцитарная инфильтрация. Сбрасывать эти данные со счетов не получится", — сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что не поддерживает учёных, которые считают себя противниками прививок. Однако Эдигер посчитал исследование полезным и указал на необходимость изучать последствия вакцинации и от других болезней.

Известно, что Бхакди много лет руководил Институтом медицинской микробиологии и гигиены при Институте Иоганна Гутенберга в Германии. Специалист вместе с коллегой проанализировал ткани скончавшихся в течение шести месяцев после инъекций препаратом от COVID-19 людей. По данным исследования, у 14 из 15 погибших обнаружили аналогичные гистологические изменения.

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