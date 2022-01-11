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Автор Евгения Васильева

Кардиолог объяснила, как укрепить сердце после коронавируса

Здоровье

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что физические упражнения помогут восстановить сердечную мышцу после болезни COVID-19. Специалисты сообщали о вероятности появления проблем с работой этого органа у старых и молодых людей.

Кардиолог объяснила, как укрепить сердце после коронавируса

Эксперт отметила, что в зоне риска возникновения подобных осложнений оказались не только пациенты с нарушениями в функционировании сердца. По данным кардиолога, чаще всего повреждения мышцы возникают у людей, которые страдают от следующих болезней:

  • атеросклероз,
  • гипертония,
  • ожирение.

По словам врача, во время заражения инфекцией нельзя заниматься физкультурой и подвергаться стрессу, поскольку эти действия ослабят иммунитет. Как только человек переборол болезнь, ему следует поэтапно восстанавливать прежний режим нагрузок, подчеркнула специалист.

"Организм ослаблен, поэтому загонять его не нужно. Постепенно приходим к тем нагрузкам, которые были ранее, постепенно увеличиваем время занятия спортом", — сказала Маршинцева, слова которой цитирует Москва 24.

Если переболевший COVID-19 раньше не выполнял физические упражнения, лучше организовать прогулки в течение пяти минут, посоветовала эксперт. Она указала на умеренность нагрузок, так как истощение отрицательно повлияет на организм.

Ранее в Центре им. Гамалеи предупредили о вероятном взрывном росте количества инфицирования омикрон-вариантом коронавируса в России. По словам замдиректора организации Дениса Логунова, увеличение заболеваемости специалисты ожидают в конце января.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 гипертония
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