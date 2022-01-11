Замглавы центра Гамалеи рассказал, как делал прививку от коронавируса Путину

Заместитель главы НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов вспомнил, как вакцинировал президента РФ Владимира Путина от COVID-19 интраназальным препаратом. Он признался, что перед процедурой чувствовал возложенную на него ответственность.

Президент, по словам Логунова, был настроен серьёзно, и перед введением вакцины задал несколько вопросов, которые его интересовали.

"Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", — сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Он рассказал, что глава государства отнесся к вакцинации совершенно серьезно. Когда журналисты спросили, можно ли назвать Путина "тяжёлым" пациентом, Логунов ответил отрицательно. По его мнению, Путин очень внимательный человек.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.