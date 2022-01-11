Центр Гамалеи: омикрон-штамм COVID-19 вытеснит "дельту" в России

По всему миру новый штамм COVID-19 "омикрон" уже активно вытесняет "дельту", этот процесс ждёт и РФ, сообщил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов научного центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

В эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" он заявил, что "омикрон" уже распространяется по России и вскоре станет доминирующей разновидностью, как и в других государствах.

"Наблюдая за тем, что происходит в мире, можно сказать, что вариант "омикрон" замещает предыдущий вариант "дельта", получивший практически стопроцентное распространение. Это должно произойти и в нашей стране", — подчеркнул Гущин.

В конце ноября 2021 года учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали об обнаружении в Южно-Африканской республике нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

По словам специалистов, эта разновидность передаёт от человека к человеку в гораздо быстрее, чем индийская "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.