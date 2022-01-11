Вассерман оценил пользу вакцинации от COVID-19 для мозга

Прививка от коронавируса позволяет снизить риск негативного влияния на мозг этой болезни, считает депутат Госдумы и известный "знаток" Анатолий Вассерман.

В беседе с argumenti.ru парламентарий отметил, что COVID-19 поражает сосуды, от которых зависит деятельность мозга.

"Мы имеем дело с достаточно серьёзной болезнью. Главное, что она поражает сосуды, и уже от этого страдают те органы, где сосудов много, а это, во-первых, лёгкие и, во-вторых, мозг", — сказал депутат.

По его мнению, целесообразнее сохранить здоровье сосудов мозга, привившись от коронавируса, чем лечить их в случае заражения.

"Профилактика лучше лечения. Ведь профилактика, грубо говоря, требует от организма гораздо меньших ресурсов, чем лечение. От любой болезни лучше привиться, чем лечиться", — заявил Вассерман.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, к 6 января в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привились уже 79 028 014 человек, 75 113 883 россиянина прошли полную иммунизацию. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 62,6%.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.