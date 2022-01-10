Доктор Мясников: "Омикрон" — это просто ОРЗ"

Доктор Мясников заподозрил, что за на борьбе с пандемией коронавируса зарабатывают большие деньги.

Теледоктор отметил, в США зарегистрировано около 1 млн новых случаев заражения в день.

Мясников подчёркивает, что у подавляющего большинства людей "омикрон" протекает почти бессимптомно.

"Давайте считать: 1 млн заражённых. Всем контактам каждому из этого ежедневного миллиона надо пойти и сделать тест на антиген или ПЦР. Это уже плюс несколько миллионов тестов в день (допустим у каждого вновь инфицированного по 4 контакта- или по 10?!). Дальше — если у вас антиген тест отрицателен, то вас выдадут 2 бесплатных теста для домашнего использования. Вы должны сделать его дому на 2-й и 4-й день самостоятельно. Если он отрицателен, то на этом всё", — написал медик в своём Instagram-аккаунте.

Телеведущий обращает внимание на то, что число ежедневных тестов переваливает за десятки миллионов. На "карусель тестирования", по словам врача, отправляются все люди, контактирующие с заражённым.

"Это ежемесячно миллиарды тестов только в Америке! А в Европе? Абсурд? Бизнес? Издевательство?!" — задаётся вопросом автор книг о здоровье.

Медик не видит смысла в выявлении бессимптомного носительства.

"Зачем эти цифры вновь инфицированных публиковать? И так нервы ни к чёрту! Считаете нужным публиковать (для меня — не факт) — публикуйте % занятости реанимаций и смертности. Слава Богу при Омикроне она минимальная — это просто ОРЗ", — заключает врач.

Пост Мясникова прокомментировала Елена Малышева.

"Уже никаких сил нет обсуждать обсуждать происходящее", — написала Елена Васильевна под постом коллеги.

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