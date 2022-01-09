В Южно-Африканской Республике проанализировали поведение омикрон-штамма и сделали оптимистический прогноз. По мнению медиков ЮАР, мир стоит на пороге победы над коронавирусом.

Выводы учёных с Африканского континента, где впервые обнаружили штамм COVID-19 "омикрон", привёл теледоктор Александр Мясников.

"В ЮАР заявили, что поведение омикрон-штамма может говорить о выходе мира из пандемии. По словам южноафриканских врачей, в ходе четвёртой волны пандемии в Академическую больницу имени Стива Бико доставили 466 человек по сравнению с 3 976 ранее. В докладе врачей отмечается, что у многих людей коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, протекает без каких-либо симптомов", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Ранее медик отмечал, что вирус мутирует каждые 2-3 месяца. Клинически значимые мутации происходят раз в 4-6 мес.

Врач рассказал, что в связи с нехваткой рабочих рук в США срок изоляции больных коронавирусной инфекцией сократили до пяти дней.

Мясников дал рекомендации тем, кто переносит COVID-19 дома.

"Лечение — оставаться дома, принимать жаропонижающее и пить много жидкости. И мониторировать состояние, знать симптомы, при которых обращаться к врачу", — отметил телеведущий.

Медик уверен, что основное лечение грядущей волны будет проходить на дому.

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