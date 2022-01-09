Группа учёных института сердца в Лос-Анджелесе выявила неприятную особенность антител к COVID-19 у перенёсших эту инфекцию. Антитела могут ошибочно повредить клетки здоровых органов через несколько месяцев после выздоровления человека, сообщает Journal of Translational Medicine.
У людей, которые переболели COVID-19, в некоторых случаях наблюдается повышенный уровень антител. Впоследствии у пациентов выявляются другие заболевания, которые не были связаны с коронавирусом.
К такому выводу учёные пришли после исследования анамнеза 177 медработников, которые не были вакцинированы и перенесли COVID-19. За полгода у людей появлялись:
Чтобы избежать подобных проблем после COVID-19, исследователи советуют вакцинироваться.
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