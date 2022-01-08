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Автор Валентина Севрюгина

Эксперты предсказали появление коронавируса-супермутанта

Здоровье

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев полагает, что попадание коронавируса в животную среду может привести к мутации, которая вызовет новую вспышку заболевания.

Эксперты предсказали появление коронавируса-супермутанта

"Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен", — заявил эксперт в беседе с URA. RU.

С этой точкой зрения также согласился микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По его мнению, когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретёт совсем другие свойства.

Ранее группа учёных из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружила новый вариант коронавируса. Он был назван "дельтакроном".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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