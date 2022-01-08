Врач из Великобритании Клэр Стивс рассказала о самых распространённых симптомах омикрон-штамма коронавируса. По её словам, признаки этой разновидности напоминают типичную простуду.
У заражённых "омикроном", подчеркнула специалист, проявляются следующие "массовые" симптомы:
Как отметила доктор Стивс, заражённые омикрон-штаммом в большинстве случаев легко переносят заболевание COVID-19, передаёт издание Daily Express.
"Тот факт, что при 75% новых случаев коронавируса симптомы схожи с простудными, а классические признаки встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей необходимо срочно обновлять", — сказала врач.
В конце ноября учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщили об обнаружении нового омикрон-варианта коронавирусной инфекции в Южно-Африканской республике. Специалисты установили, что этот штамм передаётся от человека к человеку быстрее, чем индийская "дельта".
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