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Автор Юлия Миленина

Доктор Стивс из Британии назвала самые распространённые симптомы "омикрона"

Здоровье

Врач из Великобритании Клэр Стивс рассказала о самых распространённых симптомах омикрон-штамма коронавируса. По её словам, признаки этой разновидности напоминают типичную простуду.

Доктор Стивс из Британии назвала самые распространённые симптомы "омикрона"

У заражённых "омикроном", подчеркнула специалист, проявляются следующие "массовые" симптомы:

  • Головная боль;
  • Боль в горле;
  • Насморк.

Как отметила доктор Стивс, заражённые омикрон-штаммом в большинстве случаев легко переносят заболевание COVID-19, передаёт издание Daily Express.

"Тот факт, что при 75% новых случаев коронавируса симптомы схожи с простудными, а классические признаки встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей необходимо срочно обновлять", — сказала врач.

В конце ноября учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщили об обнаружении нового омикрон-варианта коронавирусной инфекции в Южно-Африканской республике. Специалисты установили, что этот штамм передаётся от человека к человеку быстрее, чем индийская "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус головная боль великобритания
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