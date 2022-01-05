Флюрона-штамм COVID-19 известен ещё с 2020 года, но из него не делали сенсацию

Флюрона-штамм коронавирусной инфекции, который представляет собой комбинацию вариантов COVID-19 и сезонного гриппа, зарегистрировали в Чехии ещё весной 2020 года, сообщает газета Blesk со ссылкой на медиков.

Главный врач инфекционного отделения больницы им. Масарика в городе Усти-над-Лабем (северо-запад Чехии) Павел Длоугиго сообщил, что в 2020-м в медучреждении лечились несколько пациентов с флюрона-штаммом. При этом заболевание протекало у них в лёгкой форме, сказано в публикации.

Чешские врачи считают "флюрону" малоизученной разновидностью COVID-19. По их словам, коронавирус и грипп могут быть смертельно опасны для людей.

Медики предлагают очень внимательно подойти к исследованию флюрона-штамма, чтобы разработать меры по снижению его распространения в мире.

Недавно в Израиле 31-летняя беременная женщина одновременно заразилась COVID-19 и гриппом. Власти этой страны утверждали, что это первый такой случай. Новая разновидность получила наименование "флюрона" — от английских слов flu (грипп) и coronavirus (коронавирус).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.