Врач Токарев: "омикрон" может начать циркулировать бесконечно

Профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что омикрон-вариант COVID-19 может начать бесконечно циркулировать, так как способен передаваться между животными и людьми.

Доктор медицинских наук напомнил, что новый штамм передаётся грызунам. Если заражения будут идти и обратно в человеческую популяцию, то это может обернуться негативными последствиями, отметил специалист.

"Таким образом, "омикрон" может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует", — сказал Токарев в интервью URA.RU.

По словам врача, разновидность коронавируса "омикрон" активно вытесняет вариант "дельта". Тем не менее, как подчеркнул профилактолог, делать выводы о том, закончится ли этот процесс победой "омикрона", пока ещё рано. Он считает, что в некоторых регионах индийская "дельта" может остаться. Тогда оба штамма начнут распространяться одновременно.

"Например, сейчас на юге Франции, в Провансе подъём заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с "дельтой", — заключил доктор.

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