Мясников опроверг главный миф о коронавирусе

Главное, чем отличается COVID-19 от прочих вирусных заболеваний — это специфика его распространения. Об этом заявил популярный телеведущий и врач Александр Мясников в своём Telegram.

При этом эксперт заверил, что COVID-19 не является новым заболеванием.

"Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ (ОРВИ- острые респираторные вирусные заболевания) и всегда были вирусные пневмонии", — пояснил он своё высказывание.

По словам Мясникова, вирус SARS-CoV-2 просто дополнил ряд давно известных возбудителей ОРВИ и вирусной пневмонии, к которым относятся вирусы гриппа А и Б, рино- и аденовирусы, человеческие коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус и т. д.

"По клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями", — подчеркнул врач.

По мнению Мясникова, единственное различие COVID-19 - это высокая скорость его распространения, приводящая к массовому заражению. ОН напомнил, что при соответствующем уровне вакцинации граждан процент летальных исходов при COVID-19 очень невысок — 0,1-0,09%.

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