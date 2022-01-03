Первые случаи смерти заразившихся "омикроном" зафиксировали в Южной Корее

Первые два случая летального исхода коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, зафиксировали в Южной Корее.

Как сообщили агентству Рёнхап в органах здравоохранения страны, два заразившихся новым вариантом COVID-19 пациента, каждому из которых было более 90 лет, скончались в больницах города Кванджу, расположенного 330 километрах южнее Сеула.

В сообщении отмечается, что медики еще не определили, стал ли "омикрон" прямой причиной смерти больных.

Всего в Южной Корее выявили уже 1318 заразившихся новым вариантом коронавируса, 111 из них — за последние сутки. Сообщается, что 101 случай заболевания — завозной, 10 — переданы внутри страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ зарегистрировано 103 случая заражения омикрон-штаммом. Все заболевшие новым вариантом COVID-19 или прибыли из-за границы, или близко контактировали с приехавшими.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, в январе в РФ может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом, которая будет вызвана омикрон-штаммом.

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