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Автор Юлия Миленина

Инфекционист Вознесенский оценил вероятность новой волны коронавируса

Здоровье

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский оценил вероятность новой волны COVID-19 в январе в связи с выявлением в России нового омикрон-штамма.

Инфекционист Вознесенский оценил вероятность новой волны коронавируса

По его словам, количество случаев коронавируса может начать расти в ближайшие дни, передаёт РИА Новости. Однако инфекционист предположил, что при "омикроне" будет меньше тяжёлых пациентов и госпитализаций.

"Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или Англии", — сказал Вознесенский.

Он добавил, что, согласно последним исследованиям, индийская разновидность "дельта" вызывала больше летальных исходов, чем омикрон-штамм.

Учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщили о выявлении "омикрона" в конце ноября. Они сразу объяснили, что этот вариант коронавируса распространяется по миру гораздо быстрее предыдущих.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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