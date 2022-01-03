Инфекционист Вознесенский оценил вероятность новой волны коронавируса

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский оценил вероятность новой волны COVID-19 в январе в связи с выявлением в России нового омикрон-штамма.

По его словам, количество случаев коронавируса может начать расти в ближайшие дни, передаёт РИА Новости. Однако инфекционист предположил, что при "омикроне" будет меньше тяжёлых пациентов и госпитализаций.

"Подъём заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или Англии", — сказал Вознесенский.

Он добавил, что, согласно последним исследованиям, индийская разновидность "дельта" вызывала больше летальных исходов, чем омикрон-штамм.

Учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщили о выявлении "омикрона" в конце ноября. Они сразу объяснили, что этот вариант коронавируса распространяется по миру гораздо быстрее предыдущих.

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