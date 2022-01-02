Бокерия рассказал, какое вино полезнее для здоровья

Польза от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы — миф, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, если же человек предпочитает пить вино, то лучше для здоровья выбирать белое, а не красное.

"В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьёт только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма", — пояснил академик в беседе с РИА Новости.

Белое вино выводится из организма быстрее за счёт мочегонного эффекта. Кроме того, оно "легче" для желудка и печени.

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