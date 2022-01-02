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Автор Екатерина Широкова

Бокерия рассказал, какое вино полезнее для здоровья

Здоровье

Польза от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы — миф, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

Бокерия рассказал, какое вино полезнее для здоровья

По его словам, если же человек предпочитает пить вино, то лучше для здоровья выбирать белое, а не красное.

"В качестве доказательства я привожу пример, когда на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина. Но он пьёт только белое вино. Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма", — пояснил академик в беседе с РИА Новости.

Белое вино выводится из организма быстрее за счёт мочегонного эффекта. Кроме того, оно "легче" для желудка и печени.

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