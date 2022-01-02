Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина поступит в гражданский оборот

Назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна для населения через 3-4 месяца, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, учёный отметил, что назальный препарат эффективен и против нового штамма COVID-19 "омикрона".

"Лабораторные опыты показывают, что "Спутник V" в обычной инъекционной форме защищает от "омикрона", то, естественно, и в назальной форме она будет эффективна", — рассказал Гинцбург ТАСС. — "Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через 3-4".

Гинцбург подчеркнул, что назальная вакцина не отменит необходимости прививаться уже существующими компонентами. Вместе с тем, она обеспечит дополнительную защиту от коронавирусной инфекции и станет дополнением к "уколам".

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