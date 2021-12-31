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Автор Евгения Васильева

Reuters: в Кремле ожидают 50 тысяч случаев заболеваний COVID-19 за сутки

Здоровье

Три источника среди российских властей рассказали, что они готовятся к новой волне пандемии COVID-19, которая пройдёт в январе 2022 года. Предположительно, из-за омикрон-варианта каждые 24 часа коронавирусом будут инфицироваться свыше 50 тысяч человек.

Reuters: в Кремле ожидают 50 тысяч случаев заболеваний COVID-19 за сутки

По данным источника Reuters, приближенного к Кремлю, взрывной рост заболеваемости может произойти в январе-феврале. При этом собеседник отметил, что в больницах достаточно коек для этого всплеска случаев заражения COVID-19.

"Ожидается, что омикрон может привести к меньшему количеству госпитализаций, чем дельта, люди будут просто сидеть дома", — сказал источник.

Также он подчеркнул, что пока специалисты заметили более мягкое течение болезни в случае со штаммом омикрон, чем с его предшественником дельта. Вместе с этим российские власти призвали жителей страны всё равно соблюдать эпидемиологические ограничения в новогодние праздники.

По данным Оперативного штаба на 31 декабря, в РФ за минувшие 24 часа зафиксировали 20 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались из-за новой болезни за последние стуки 912 человек. По информации на 30 декабря, показатель коллективного иммунитета россиян составил 61,8%.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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