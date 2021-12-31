Если без "поедания" бумаги с записанным желанием в Новый год не обойтись, то необходимо соблюдать правила, чтобы не заработать проблемы с ЖКТ, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам доктора, важно писать своё "сокровенное" простым карандашом и на неокрашенной бумаге.
"Хотя бумага не является съедобным продуктом, всё же в том количестве, о котором идёт речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесёт. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму", — пояснил врач в беседе с РИА Новости.
Тяжельников отметил, что в чернилах шариковых ручек могут содержаться вредные вещества, поэтому лучше не "рисковать".
Кроме того, по словам врача, лучше отказаться от просмотра телевизора за столом и не "бежать сломя голову" неодетым на улицу смотреть салюты.
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