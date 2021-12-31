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Автор Екатерина Широкова

Врач Тяжельников рассказал, можно ли есть бумажки с новогодними желаниями

Здоровье

Если без "поедания" бумаги с записанным желанием в Новый год не обойтись, то необходимо соблюдать правила, чтобы не заработать проблемы с ЖКТ, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач Тяжельников рассказал, можно ли есть бумажки с новогодними желаниями

По словам доктора, важно писать своё "сокровенное" простым карандашом и на неокрашенной бумаге.

"Хотя бумага не является съедобным продуктом, всё же в том количестве, о котором идёт речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесёт. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму", — пояснил врач в беседе с РИА Новости.

Тяжельников отметил, что в чернилах шариковых ручек могут содержаться вредные вещества, поэтому лучше не "рисковать".

Кроме того, по словам врача, лучше отказаться от просмотра телевизора за столом и не "бежать сломя голову" неодетым на улицу смотреть салюты.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы новый год андрей тяжельников
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Врач Тяжельников рассказал, можно ли есть бумажки с новогодними желаниями
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