Главный инфекционист США Фаучи рассказал, когда "омикрон" достигнет пика

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, вспышка нового омикрон-штамма COVID-19 может достичь пиковых показателей уже к концу января 2022 года.

По его словам, в текущей напряжённой ситуации учёным трудно давать конкретные прогнозы. Специалист отметил в интервью CNBS, что в Южно-Африканской республике "омикрон" продолжает распространяться стремительными темпами.

Он подчеркнул: вспышка коронавируса, вызванная новой разновидностью, скорее всего, достигнет пика до конца января следующего года.

Такой вывод Фаучи сделал с учётом уровня вакцинации от COVID-19 в США.

Главный американский инфекционист добавил, что ни один учёный не может сказать, как ситуация будет развиваться после января 2022 года. Сейчас многие медики называют "омикрон" лёгким штаммом, однако вирус уже "раньше обманывал" исследователей, заключил Фаучи.

Впервые новый омикрон-вариант коронавируса обнаружили в начале ноября в ЮАР. Представители ВОЗ сразу заявили, что эта разновидность распространяется гораздо быстрее, чем "дельта".

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