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"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава

Здоровье

Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на основе плазмы крови перенёсших коронавирус и содержащий антитела к нему, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава

Как сообщает Ростех, препарат помогает не допустить перехода заболевания в тяжёлую форму, позволяет качественно бороться с инфекцией. При этом "КОВИД-глобулин" наиболее эффективен на ранних стадиях заражения COVID-19.

Исследования показали, что в 70% случаев терапия предотвращает развитие тяжёлых осложнений, таких как:

  • почечная недостаточность,
  • образование тромбов,
  • появление острого респираторного дистресс-синдрома,
  • увеличение степени поражения лёгких.

"Мы с гордостью можем объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — "КОВИД-глобулина", — прокомментировали в пресс-службе Ростеха.

Для производства медицинского средства использовали только плазму доноров с высоким титром антител к коронавирусу. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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