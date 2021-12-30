"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава

Препарат "КОВИД-глобулин", созданный на основе плазмы крови перенёсших коронавирус и содержащий антитела к нему, получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

Как сообщает Ростех, препарат помогает не допустить перехода заболевания в тяжёлую форму, позволяет качественно бороться с инфекцией. При этом "КОВИД-глобулин" наиболее эффективен на ранних стадиях заражения COVID-19.

Исследования показали, что в 70% случаев терапия предотвращает развитие тяжёлых осложнений, таких как:

почечная недостаточность,

образование тромбов,

появление острого респираторного дистресс-синдрома,

увеличение степени поражения лёгких.

"Мы с гордостью можем объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса — "КОВИД-глобулина", — прокомментировали в пресс-службе Ростеха.

Для производства медицинского средства использовали только плазму доноров с высоким титром антител к коронавирусу. Препарат характеризуется высокой степенью очистки и вирусбезопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.