EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина готова к "варианту Б" в отношениях с Россией
Ольга Бузова порадовала поклонников пикантной фотосессией у ёлки
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Захарова: Россия не вернётся к "железному занавесу" в отношениях с Западом
Бастрыкин: западные игры и кино ведут пропаганду против России
Германский дипломат: Лукашенко мог вырваться из "объятий России"
Политолог Крутаков рассказал, почему Зеленский заговорил о референдуме
На Украине заявили об унижении Киева со стороны Вашингтона
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией

Мясников рассказал о детской смертности от COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников привёл статистику детской смертности в США от коронавируса. Принято считать, что дети находятся вне групп риска, однако COVID-19 всё же атакует подрастающее поколение. Иногда такие атаки заканчиваются летальным исходом.

Мясников рассказал о детской смертности от COVID-19

Теледоктор в цифрах охарактеризовал риски для детей стать жертвами коронавируса.

"Данные по детской смертности (5-11 лет) от КОВИД в США:

  • 1,9 млн были инфицированы.
  • 8300 были госпитализированы.
  • 100 — умерли. Из них 46 — от мультивоспалительного синдрома.

Процент от смертности взрослых в США- 0,01% (870.000 смертей, классифицированных как от КОВИД в США)", — написал медик в своём Telegram-канале.

Ранее Мясников выступил с оптимистичным прогнозом по поводу пандемии коронавируса. Врач считает, что новые штаммы, появляющиеся с интервалом 3-5 месяцев, будут всё более заразными, но всё более "безобидными". Медик возлагает надежды на так называемый "растущий коллективный иммунитет".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Среди заболевших коронавирусом все больше детей.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Шоумен Григорий Богданов скончался в Париже
Украина готова к "варианту Б" в отношениях с Россией
Ольга Бузова порадовала поклонников пикантной фотосессией у ёлки
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Захарова: Россия не вернётся к "железному занавесу" в отношениях с Западом
Американец послал президента на три буквы в прямом эфире
Бастрыкин: западные игры и кино ведут пропаганду против России
Германский дипломат: Лукашенко мог вырваться из "объятий России"
Политолог Крутаков рассказал, почему Зеленский заговорил о референдуме
Петербург разделили на грязных и чистых
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников