Доктор Мясников привёл статистику детской смертности в США от коронавируса. Принято считать, что дети находятся вне групп риска, однако COVID-19 всё же атакует подрастающее поколение. Иногда такие атаки заканчиваются летальным исходом.
Теледоктор в цифрах охарактеризовал риски для детей стать жертвами коронавируса.
"Данные по детской смертности (5-11 лет) от КОВИД в США:
- 1,9 млн были инфицированы.
- 8300 были госпитализированы.
- 100 — умерли. Из них 46 — от мультивоспалительного синдрома.
Процент от смертности взрослых в США- 0,01% (870.000 смертей, классифицированных как от КОВИД в США)", — написал медик в своём Telegram-канале.
Ранее Мясников выступил с оптимистичным прогнозом по поводу пандемии коронавируса. Врач считает, что новые штаммы, появляющиеся с интервалом 3-5 месяцев, будут всё более заразными, но всё более "безобидными". Медик возлагает надежды на так называемый "растущий коллективный иммунитет".
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