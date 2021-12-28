Мясников рассказал о детской смертности от COVID-19

Доктор Мясников привёл статистику детской смертности в США от коронавируса. Принято считать, что дети находятся вне групп риска, однако COVID-19 всё же атакует подрастающее поколение. Иногда такие атаки заканчиваются летальным исходом.

Теледоктор в цифрах охарактеризовал риски для детей стать жертвами коронавируса.

"Данные по детской смертности (5-11 лет) от КОВИД в США: 1,9 млн были инфицированы.

8300 были госпитализированы.

100 — умерли. Из них 46 — от мультивоспалительного синдрома. Процент от смертности взрослых в США- 0,01% (870.000 смертей, классифицированных как от КОВИД в США)", — написал медик в своём Telegram-канале.

Ранее Мясников выступил с оптимистичным прогнозом по поводу пандемии коронавируса. Врач считает, что новые штаммы, появляющиеся с интервалом 3-5 месяцев, будут всё более заразными, но всё более "безобидными". Медик возлагает надежды на так называемый "растущий коллективный иммунитет".

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