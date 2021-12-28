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Попова заявила, что не тешит себя надеждами на "затухание" пандемии

Здоровье

Главный государственный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на скорое окончание пандемии коронавируса пока надеяться не приходится. Все силы сейчас направлены на защиту населения от новой разновидности вируса "Омикрон".

Попова заявила, что не тешит себя надеждами на "затухание" пандемии

Так она ответила белорусскому лидеру Александру Лукашенко, когда он поинтересовался, наблюдается ли "затухание" пандемии после выявления омикрон-штамма, заболевание которым должно переноситься легче.

"Нам тоже очень хочется надеяться. Но пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта" — передаёт Interfax слова Поповой.

Ранее эпидемиолог-инфекционист и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что специалисты должны приложить все усилия, чтобы пандемия коронавируса закончилась в 2022 году.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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