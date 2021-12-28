Врач Соломатина предупредила о смертельной опасности кишечной палочки

Кишечная палочка может представлять смертельную опасность для детей и пожилых людей. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, если ребёнок отравился, следует срочно обратиться к медикам, передаёт Телеканал "360".

"Нужна обязательно профессиональная помощь, потому что очень быстро происходит обезвоживание, могут начаться судороги и летальный исход", — сказала специалист.

Кроме того, кишечная палочка смертельно опасна для пенсионеров, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

У остальных пациентов при отравлении проявляются следующие симптомы:

слабость;

тошнота;

диарея;

пониженное давление.

Если человек относительно здоров, он легко справится с проблемой. Взрослому пациенту Соломатина порекомендовала выпить абсорбенты, восстановить питьевой режим, вызвать рвоту.

Ранее на сайте РИА Новости появился материал, в котором сообщалось о проверке паштетов 16 торговых марок. Эксперты Роскачества обнаружили в половине из них кишечную палочку и клостидии. Соломатина подчеркнула: они могли попасть в продукты из готового сырья. Скорее всего, животные уже были заражены.

"Паштеты делают не из мышечной ткани, а из субпродуктов. Когда они измельчаются, туда добавляются влага, стабилизаторы, и это замечательная питательная среда", — заключила диетолог.

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