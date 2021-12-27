Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает, что 2021-й — год несбывшихся надежд в борьбе с пандемией коронавируса.
По её словам, многие россияне верили, что COVID-19 удастся победить, однако он до сих пор никуда не ушёл, передаёт слова Раковой РИА Новости.
"Как же так, у нас за плечами такой опыт борьбы с ковидом, серьёзная иммунная прослойка. Мы уже систематически проверяли иммунитет у москвичей. Слава богу, вакцина вышла в массовый гражданский оборот. Но, увы, нашим надеждам не суждено сбыться", — сказала Ракова.
COVID-19 стремительно мутирует, и каждая новая мутация представляет опасность для человечества, подчеркнула заместитель мэра Москвы.
Также она напомнила: в конце первой волны коронавируса некоторые специалисты думали, что пандемия заканчивается и больше никогда не повторится, однако вирус продолжает распространяться.
Система маршрутизации, временные госпитали, КТ-центры, новые технологии лечения сегодня позволяют эффективно бороться с распространением инфекции, заключила Ракова.
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