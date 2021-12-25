EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Губернатор нашел в Петербурге академию Штирлица
Боярский возмутился грубости дизайнера Артемия Лебедева
Песков поздравил журналистов с Новым годом, пошутив про COVID-19
Опубликованы кадры спасения российского пилота в Турции после падения самолёта
Рудковская обиделась на Тарасову за её резкие слова
Двоих сбежавших из волгоградской колонии осуждённых задержали
На Украине уверены, что Третьей мировой войны не случится
Бастрыкин поздравил Мирей Матье с Рождеством и поговорил о духовности
Песков: Владимиру Путину всё равно придётся работать в праздничную неделю

В Минздраве сообщили, что случаев заражения "омикроном" внутри страны не было

Здоровье

В Минздраве в субботу сообщили, что заражения штаммом "омикрон" внутри России не было. По данные ведомства, все случаи заболевания COVID-19, вызванные этим штаммом, завозные.

В Минздраве сообщили, что случаев заражения "омикроном" внутри страны не было

"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на 21 декабря в России был зарегистрирован 41 случай инфицирования штаммом "омикрон".

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке новых рекомендаций по лечению заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон".

По его словам, этот штамм распространяется заметно быстрее, чем предыдущие. Михаил Мурашко также рассказал, что течение болезни после инфицирования штаммом "омикрон" по симптоматике схоже с гриппом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
"Смотрите в зеркало": в "Газпроме" резко ответили на обвинения в энергокризисе в ЕС
Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Президент Эстонии "разоблачил" планы России
Губернатор нашел в Петербурге академию Штирлица
Google разработала защиту от подглядывания в гаджеты
Боярский возмутился грубости дизайнера Артемия Лебедева
Песков поздравил журналистов с Новым годом, пошутив про COVID-19
Опубликованы кадры спасения российского пилота в Турции после падения самолёта
Рудковская обиделась на Тарасову за её резкие слова
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требование МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требование МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Ирина Шлионская Мы делаем выводы о других, опираясь не только на дедукцию Ирина Шлионская Усам Оздемиров Запад вынуждает Россию и Китай дружить ещё крепче Усам Оздемиров Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Экономика и бизнес
Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников