В Минздраве сообщили, что случаев заражения "омикроном" внутри страны не было

В Минздраве в субботу сообщили, что заражения штаммом "омикрон" внутри России не было. По данные ведомства, все случаи заболевания COVID-19, вызванные этим штаммом, завозные.

"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении министерства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на 21 декабря в России был зарегистрирован 41 случай инфицирования штаммом "омикрон".

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о разработке новых рекомендаций по лечению заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон".

По его словам, этот штамм распространяется заметно быстрее, чем предыдущие. Михаил Мурашко также рассказал, что течение болезни после инфицирования штаммом "омикрон" по симптоматике схоже с гриппом.