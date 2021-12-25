Мурашко: в России зафиксировали "незавозные" случаи заболевания "омикроном"

В России нашли "незавозные" случаи заболевания "омикроном". Об этом завил глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"Мы ведём мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом "омикрон", — сказал Мурашко.

Как сообщает ТАСС, глава Минздрава сказал, что комиссия ведомства разрабатывает новые рекомендации по лечению нового штамма ковида.

"Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения (ковида), вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке", — сказал Мурашко.

Ранее Pravda.Ru писала, что у привитых пациентов, заражённых омикрон-штаммом коронавируса, могут проявляться необычные симптомы.

По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у привитых пациентов, заражённых "омикроном", были два необычных симптома — тошнота и потеря аппетита. Также инфицированные жаловались на температуру, головную боль и боль в горле.

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