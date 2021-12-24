Доктор Мясников запретил пить алкоголь во время простуды

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде спиртного при ОРВИ.

"Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно "накатит", — сказал доктор в эфире телеканала "Россия 1.

Он уточнил, что при повторном употреблении спиртного состояние может ухудшиться, поэтому при простуде нельзя лечиться водкой с перцем.

Он добавил, что не помнит таких случаев, когда люди, страдавшие от кашля, насморка и головной боли, с радостью пили алкоголь.

Ранее психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов сказал, что нет понятия "безопасная доля алкоголя". Врач рекомендует полностью отказаться от спиртного. Лучше увеличить физическую активность и сконцентрироваться на здоровом питании.

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