Две дозы вакцин Moderna и Pfizer не обеспечивают надёжную защиту от "омикрона"

Американские учёные выяснили, что две дозы вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer бессильны против штамма "омикрон" уже через полгода после вакцинации. Результаты исследования размещены на портале bioRxiv.

"Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", — сообщается в исследовании.

Учёные выяснили, что нейтрализующая способность антител была в 30 раз ниже, если человек заражался "омикроном", в отличие от других штаммов. Но после третьей дозы вакцины (бустера), этот показатель снижался всего в 14 раз. Уточняется, что третья, бустерная, доза вакцины смогла обеспечить защиту от омикрона в более чем 90% случаев.

Учёные из США сделали вывод, что для надёжной защиты от штамма "омикрон" важно делать ревакцинацию.

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