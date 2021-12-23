Фармацевты Merk опубликовали формулу препарата против COVID-19

Доктор Мясников оценил щедрость американского фармацевтического гиганта Merk, который решил подарить формулу лекарства против COVID-19 отстающим странам.

Как сообщает теледоктор, новый препарат под названием "molnupiravir" был зарегистрирован в США на днях. Лекарство помогает замедлять переход умеренной формы коронавируса в тяжелую.

"Другими словами они отказались от Патента исключительного права на производство и продажу препарата, положенного им, как разработчикам. Так уже подобное право они передали 8 Индийском фармакомраниям с условием, что продавать свой molnupiravir они будут лишь в развивающиеся страны", — объясняет Мясников в своём Telegram-канале.

Такой шаг позволит снизить стоимость 5-ти дневного курса препарата с 712$ до 20$.

"Достойно и неожиданно!" — восхитился врач, отмечая, что разработка новых препаратов занимает годы работы и огромные расходы, которые исчисляются миллиардами.

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