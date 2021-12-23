Учёные назвали препарат, снижающий риск тяжёлой формы COVID-19

Учёные из разных стран мира, в том числе из США, Великобритании, Дании и Испании, выяснили, что препарат ремдесивир на 87% снижает риск развития тяжёлых форм COVID-19.

В исследовании участвовали 562 пациента, имеющие хронические заболевания: сахарный диабет, ожирение, гипертонию. Их средний возраст составлял 50 лет.

При этом 279 человек получали от медиков по меньшей мере одну дозу ремдесивира, а ещё 283 участника — плацебо, сказано в издании New England Journal of Medicine.

Оказалось, что среди амбулаторных пациентов с высоким риском развития коронавируса трёхдневный курс препарата обеспечил защиту от COVID-19 и снизил риск госпитализации или смерти на 87%, если сравнивать с плацебо.

Только два человека, принимавшие ремдесивир, попали в медучреждения с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция". Вместе с тем в группе пациентов, употреблявших плацебо, были госпитализированы 15 человек.

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