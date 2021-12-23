Роспотребнадзор: инкубационный период "омикрона" сократился до нескольких дней

Первые симптомы у заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон" могут проявиться уже на следующий день, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По словам Руженцовой, инкубационный период заболевания сократился до трёх-шести дней. В отдельных случаях симптомы могут появиться уже через сутки. Что заметно отличается его от других штаммов COVID-19.

"Инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет три-шесть дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", — рассказала Руженцова РИА Новости.

На более быстрые темпы проявления симптомов указывают высокие показатели заболеваемости вирусом, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Британии число умерших от нового штамма достигло 14 человек. Кроме того, британские власти сообщили, что число госпитализированных с новым штаммом COVID-19 увеличилось за неделю в 12 раз.

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