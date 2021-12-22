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Оперштаб: непривитым грозит тяжёлое течение COVID-19 при заражении "омикроном"

Здоровье

Риск тяжёлого течения заболевания при заражении омикрон-штаммом выше среди тех, кто не привился от COVID-19, сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Оперштаб: непривитым грозит тяжёлое течение COVID-19 при заражении "омикроном"

"Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности, в старших возрастных группах", — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

В сообщении отмечается, что те, кто вакцинировался от коронавируса, в случае заражения "омикроном" переносят заболевание легче. Клиническую картину заболевания при омикрон-штамме в оперштабе назвали похожей на грипп. При этом в ЮАР, где новый вариант COVID-19 стал доминирующим, около 70% заразившихся переносят его бессимптомно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на данный момент подтверждён 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Большинство заболевших были привиты от COVID-19 или ранее переболели им. У заразившихся наблюдались температура до 38,5°C, слабость, кашель и першение в горле.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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