В чём заключается опасность "праздничного сердца", рассказали кардиологи

Специалисты-кардиологи из Австралии в канун новогодних праздников напомнили всем о синдроме "праздничного сердца". Об этом сообщает Medicalexpress.

Учёные провели анализ данных 408 тысяч пациентов из Британского биобанка с целью выяснения особенностей влияния алкогольных напитков на работу сердца.

"Мы стремились прояснить взаимосвязь между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца, которая часто представляет собой опасные для жизни нарушения сердечного ритма, и внезапной сердечной смертью, которая, как считалось, бывает вызвана потерей функции сердца и может быть спровоцирована фибрилляцией желудочков", — рассказал о сути исследования ведущий специалист Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг.

Результаты исследования показали, что внезапная сердечная смерть не обязательно становится следствием фибрилляции желудочков. Во многих случаях она может быть вызвана состояниями, вообще не связанными с сердцем. Исследователи считают, что это может объяснить разное влияние спиртных напитков на одни и те же патологии у разных людей.

Кардиологи напомнили, что избыточное употребление алкоголя повышает риск возникновения инфаркта миокарда.

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