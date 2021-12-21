Визажист рассказал, каким макияжем можно удивить знакомых на Новый год

Визажист Захар Гринов объяснил, как быть неотразимой во время зимних праздников. По словам специалиста, самое главное сохранить индивидуальность и шарм.

По словам эксперта, чтобы поразить знакомых внешним видом на Рождество, нужно избегать излишеств. Хоть и этот праздник особенный и полон веры в чудеса, в церковь нельзя ходить с яркой помадой, подчеркнул специалист. Он посоветовал использовать пастельные тона и пудру. Также можно сделать маленький акцент на глаза, отметил визажист.

Вместе с этим Гринов порекомендовал учитывать не только красивый макияж, но и одежду. В качестве отрицательного примера эксперт привёл джинсы и растянутый свитер. Специалист подчеркнул, что с эффектным макияжем надо надевать вечернее платье и не забывать о причёске.

Визажист предложил нанести спрей на зону декольте, руки и волосы, чтобы создать видимость блеска и гламура. В этом сезоне модными считаются фиолетовые и серебряные тени, которые добавляют в образ таинственности, сказал Гринов. Он также сообщил о "дымке", которую можно создать с помощью сочетания чёрных, коричневых и золотых теней.

"Кстати, красная помада — классика! Но в этом сезоне в тренде матовые оттенки. Многие женщины, кстати, предпочитают бордовые цвета на губах. И это прекрасно! Дерзайте! Но хочу повторить, что всё должно быть в меру! Можно экспериментировать с лицом в зимние праздники, но главное — индивидуальность и шарм!" — заключил Гринов в беседе с argumenti.ru.

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