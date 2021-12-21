Гинеколог объяснила, как предотвратить бесплодие

Врач-гинеколог высшей категории московской городской клинической больницы № 31 Ольга Мишиева сообщила причины падения рождаемости в России. Демографы выражают обеспокоенность и предрекают, что показатель бесплодия россиянок достигнет 15%, как это уже произошло в Европе.

По словам гинеколога, женщины планируют завести ребёнка в позднем возрасте из-за карьеры и попыток обеспечить себя и семью. Как подчеркнула врач, такое стремление можно понять, однако после 35 лет репродуктивная система работает хуже. В прошлом же россиянки рожали детей в 20-23 года, добавила эксперт.

Также специалист ответила, влияет ли вакцинация от COVID-19 на репродуктивные функции женщин. Пока нет достаточно информации в этой области, отметила Мишиева.

"Думаю, что негативно она (прививка от коронавируса. — Прим. ред.) не влияет. Что касается самого ковида, то всё зависит от тяжести протекания заболевания. Лёгкое течение не влияет на фертильность, а вот тяжёлое — безусловно влияет, так как страдают все органы организма и половая сфера тоже. Поэтому необходима вакцинация", — заявила гинеколог в беседе с argumenti.ru.

Вместе с этим врач призвала женщин посещать специалиста как минимум один раз в год. Необходимо пройти ультразвуковое исследование малого таза, а также сдать анализ, мазки на онкоцитологию, сказала эксперт. По её мнению, это поможет предотвратить рак.

Ранее Pravda.Ru писала о трёх женских заболеваниях, о которых можно узнать лишь в ходе осмотра гинеколога:

эрозия шейки матки,

миома,

эндометриоз.

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