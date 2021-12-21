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Минздрав: в РФ около 30 пациентов с омикрон-штаммом COVID-19

Здоровье

В России подтверждено уже порядка 30 случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Минздрав: в РФ около 30 пациентов с омикрон-штаммом COVID-19

По его словам, у заболевших россиян на сегодняшний день тяжёлых проявлений COVID-19 при "омикроне" не наблюдается, передаёт РИА Новости.

"Около 30 человек заразились, тяжёлых нет", — подчеркнул Фисенко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова информировала о 25 пациентах с омикрон-разновидностью коронавируса в РФ.

В конце ноября 2021 года учёные из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о выявлении нового штамма в Южно-Африканской республике. Предварительно сообщалось, что "омикрон" распространяется по миру быстрее, чем индийская "дельта".

Многие исследователи утверждают: данная разновидность не представляет серьёзной опасности. Однако в центре им. Гамалеи призывают прекратить рассуждения о "лёгкости" омикрон-варианта, так как он ещё плохо изучен.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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