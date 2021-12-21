Вирусолог Баранова объяснила, как победить "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, какие вакцины сохраняют больше остаточной активности и где следует искать новый очаг коронавирусной инфекции.

Баранова назвала научный материал исследователя Элизабетты Камерони бомбой. Специалист в своём научном труде сравнила сыворотки от вакцинированных разными препаратами на эффективность против "омикрона", а также эффективность различных моноклональных антител.

Исходя из данного анализа микробиолог сделала свои выводы:

"Файзер" и "Модерна" сохраняют больше остаточной активности, чем "Джонсон", "Зенека" и "Спутник";

Важен не тип вакцины, а количество антител в БАУ, имеющееся у вас на данный момент;

"Сотровимаб" (экспериментальное человеческое вирусонейтрализующее моноклональное антитело двойного действия, активное против вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. — Прим.ред.) работает, а большинство остальных моноканальных антител и их коктейлей против "омикрона" не работают, — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Эксперт обращает внимание на то, что в RBD домене "омикрона" не 10, а целых 15 мутаций.

"Надо срочно тестировать популяции диких мышей и сходных грызунов в Южной Африке и не только по вопросу выявления природных резервуаров, но и возможного выявления начального очага инфекции", — призывает вирусолог.

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