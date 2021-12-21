Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, какие вакцины сохраняют больше остаточной активности и где следует искать новый очаг коронавирусной инфекции.
Баранова назвала научный материал исследователя Элизабетты Камерони бомбой. Специалист в своём научном труде сравнила сыворотки от вакцинированных разными препаратами на эффективность против "омикрона", а также эффективность различных моноклональных антител.
Исходя из данного анализа микробиолог сделала свои выводы:
Эксперт обращает внимание на то, что в RBD домене "омикрона" не 10, а целых 15 мутаций.
"Надо срочно тестировать популяции диких мышей и сходных грызунов в Южной Африке и не только по вопросу выявления природных резервуаров, но и возможного выявления начального очага инфекции", — призывает вирусолог.
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