Росгосстрах и HeadHunter: 56% россиян поддерживают вакцинацию от COVID-19

Компании "Росгосстрах" и HeadHunter провели исследование и выяснили, что 56% граждан России положительно относятся к прививкам против коронавирусной инфекции. В основном одобряли вакцинацию молодёжь от 18 до 24 лет, а также люди от 45 лет.

"56% россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 44% не уверены насчёт своего отношения… Примечательно, что чаще других вакцинацию поддерживает молодёжь в возрасте 18-24 лет (59%) и респонденты старшего возраста (58%)", — написали специалисты, слова которых приводит РИА Новости.

Среди россиян от 45 до 54 лет вакцинацию поддержали 55%. Положительно оценили прививки в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет 49% опрошенных. Выступают за подобную меру чаще всего в следующих регионах нашей страны:

Татарстане — 65%,

Красноярском крае — 61%,

Башкирии — 60%,

Самарской области — 59%,

Москве — 57%.

Положительно отнеслись к вакцинации люди таких профессий, как:

врачи — 73%,

работники в области закупок — 67%,

журналисты — 65%,

банковские служащие — 63%,

преподаватели — 61%.

По данным исследования, каждый четвёртый опрошенный подчеркнул важность места производства препарата от коронавируса. В основном этот критерий упоминали молодые люди.

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