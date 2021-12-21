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Врачи дали рекомендации по вакцинации от COVID-19 перед зимними праздниками

Здоровье

Прививку от коронавируса лучше всего сделать за 7-10 дней до новогодних праздников. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24.

Врачи дали рекомендации по вакцинации от COVID-19 перед зимними праздниками

По его словам, нужно дождаться, когда пройдут все симптомы поствакцинальных реакций, а затем спокойно отмечать Новый год. Позицию коллеги поддержал врач-терапевт Алексей Хухрев. Он также добавил, что перед прививкой не стоит употреблять алкогольные напитки.

"Для организма любая доза алкоголя — это стресс, причём его сила зависит от количества: чем больше выпито, тем сильнее эффекты. Если получить иммунную реакцию на прививку, то это сочетание вряд ли заставит чувствовать себя лучше", — сказал кандидат медицинских наук.

Доктор Болибок подчеркнул: у человека, употребляющего алкоголь, сгущается кровь, увеличивается склонность к образованию тромбов.

Как отметили врачи, минимум за день до вакцинации нужно полностью исключить спиртное. После прививки не стоит употреблять алкогольные напитки в течение трёх дней.

Другое мнение выразил бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко. Он призвал россиян вообще отказаться от алкоголя в период пандемии.

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Вакцинация и Клеточный иммунитет работают в тандеме?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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