Песков назвал огромным успехом применение "Спутника V" в более чем 70 странах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение российской вакцины "Спутник V" в более чем 70 странах мира — это огромный успех для страны.

По его словам, России пришлось соперничать с глобальными компаниями, финансы которых сопоставимы с бюджетам многих государств.

"Эти организации не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пронёс вакцины через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и начали применять её у себя — это огромный успех", — подчеркнул государственный деятель в эфире телеканала "Россия 24".

"Спутник V" одобрили в 71 стране с общим населением 4 миллиарда жителей.

Согласно результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян, эффективность медпрепарата составляет более 97%.

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