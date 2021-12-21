Врач рассказал, кому морозный воздух противопоказан и как с этим жить

Зимой время пребывания на морозном воздухе нужно постараться сократить до минимума тем, кто страдает от хронических заболеваний органов дыхания. Для них мороз может стать губительным.

Об этом в интервью РИА Новости предупредил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы.

По его словам, в сильный мороз у имеющих проблемы с дыхательными органами людей "болячки" обостряются: холод провоцирует появление кашля и одышки.

"Даже у здоровых людей реакции на морозный воздух бывают неприятными — им трудно дышать, спазмы возникают. Спасает шарф, закрывающий рот и нос", — сказал Тяжельников.

Предупреждение врача особенно актуально сейчас, поскольку в ряде регионов, в том числе и ЦФО, устанавливается по-настоящему зимняя погода и столбики термометров уже опустились или вот-вот опустятся ниже 20-градусной отметки.

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