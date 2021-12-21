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Врач рассказал, кому морозный воздух противопоказан и как с этим жить

Здоровье

Зимой время пребывания на морозном воздухе нужно постараться сократить до минимума тем, кто страдает от хронических заболеваний органов дыхания. Для них мороз может стать губительным.

Врач рассказал, кому морозный воздух противопоказан и как с этим жить

Об этом в интервью РИА Новости предупредил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы.

По его словам, в сильный мороз у имеющих проблемы с дыхательными органами людей "болячки" обостряются: холод провоцирует появление кашля и одышки.

"Даже у здоровых людей реакции на морозный воздух бывают неприятными — им трудно дышать, спазмы возникают. Спасает шарф, закрывающий рот и нос", — сказал Тяжельников.

Предупреждение врача особенно актуально сейчас, поскольку в ряде регионов, в том числе и ЦФО, устанавливается по-настоящему зимняя погода и столбики термометров уже опустились или вот-вот опустятся ниже 20-градусной отметки.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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