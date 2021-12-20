Haber7: ежедневное употребление редисового сока предотвращает рак

О пользе редиса люди знали ещё с древних времён. Корнеплоды этого растения можно не только употреблять в сыром виде, но и делать из них сок, который предотвращает образование раковых клеток и очищает организм от токсинов.

В редисе содержится много антиоксидантов и клетчатки, а также витаминов А, С, К, В1, В2, В3 и В6. Кроме того, он богат железом, магнием, калием и кальцием. Издание Haber7 перечислило полезные свойства редиса:

очищает организм от токсинов;

обладает мочегонным действием, благодаря чему токсины выводятся из организма естественным путём;

предотвращает образование камней в почках;

предотвращает образование раковых клеток. В частности, при каждодневном употреблении редисового сока снижается риск развития рака толстой кишки, молочной и поджелудочной желез;

защищает организм от гриппа и простуды благодаря большому содержанию витамина С;

редисовый сок лечит кашель и обеспечивает выведение мокроты;

способствует улучшению пищеварения, борется с запорами;

защищает дыхательные пути от таких заболеваний, как бронхит и астма;

устраняет дефицит железа;

улучшает состояние кожи и волос.

Для получения редисового сока необходимо очистить плоды редиса от кожуры и натереть их на терке, после чего процедить полученную массу.