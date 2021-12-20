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Haber7: ежедневное употребление редисового сока предотвращает рак

Здоровье

О пользе редиса люди знали ещё с древних времён. Корнеплоды этого растения можно не только употреблять в сыром виде, но и делать из них сок, который предотвращает образование раковых клеток и очищает организм от токсинов.

Haber7: ежедневное употребление редисового сока предотвращает рак

В редисе содержится много антиоксидантов и клетчатки, а также витаминов А, С, К, В1, В2, В3 и В6. Кроме того, он богат железом, магнием, калием и кальцием. Издание Haber7 перечислило полезные свойства редиса:

  • очищает организм от токсинов;
  • обладает мочегонным действием, благодаря чему токсины выводятся из организма естественным путём;
  • предотвращает образование камней в почках;
  • предотвращает образование раковых клеток. В частности, при каждодневном употреблении редисового сока снижается риск развития рака толстой кишки, молочной и поджелудочной желез;
  • защищает организм от гриппа и простуды благодаря большому содержанию витамина С;
  • редисовый сок лечит кашель и обеспечивает выведение мокроты;
  • способствует улучшению пищеварения, борется с запорами;
  • защищает дыхательные пути от таких заболеваний, как бронхит и астма;
  • устраняет дефицит железа;
  • улучшает состояние кожи и волос.

Для получения редисового сока необходимо очистить плоды редиса от кожуры и натереть их на терке, после чего процедить полученную массу.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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