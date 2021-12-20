Вирусологи рассказали об эффективности бустера в случае с "омикроном"

Российский вирусолог Ирина Якутенко рассказала о результатах исследований немецких учёных относительно бустера для защиты от штамма "омикрон".

Эксперт рассказала со ссылкой на немецких специалистов, что третья прививка от коронавируса - бустер - сначала даёт хорошую защиту от "омикрона", но уровень защиты стремительно падает. Специалист привела для сравнения данные по "омикрону" и "дельте". В случае с "омикроном" эффективность бустера через три месяца после третьей прививки составила всего лишь порядка 25%, в то время как в случае со штаммом "дельта" и спустя три месяца уровень защиты был равен примерно 95%.

По мнению главы Итальянского агентства по лекарственным средствам, специалиста-вирусолога Джорджо Палу, необходимый уровень антител для эффективной защиты от штамма "омикрон" может обеспечить третья доза вакцины от коронавируса. Такое мнение эксперт выразил в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera.

Палу убеждён, что стандартные две дозы вакцины не могут в достаточной степени защитить от штамма "омикрон", учитывая его способность обходить антитела, формирующиеся в организме любым путём — как естественным, после перенесённого заболевания, так и искусственным, после вакцинации.

По мнению итальянского вирусолога, третья прививка — бустер — в 40 раз увеличивает количество антител, вызывая стойкий иммунный ответ и надёжно защищая привитого человека.

Полу добавил, что до сих пор не известна степень заразности омикрон-штамма по сравнению с "дельтой".

"Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это, здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25 процентов, а в стране сейчас лето Южного полушария", — пояснил специалист.

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