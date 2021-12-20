Около 80% тех, кто попадает в московские больницы с коронавирусной инфекцией, занимались самолечением или не обращались за медпомощью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу — вот таких процентов 80 сюда попадает", — цитирует главу городской администрации РИА Новости.
Собянин подчеркнул необходимость своевременного обращения при COVID-19, которое позволяет избежать госпитализации.
Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил о смертельной опасности самолечения COVID-19.
По словам медика, попытки самостоятельно лечиться от коронавируса уже через несколько дней могут закончиться попаданием в реанимацию.
Вечорко подчеркнул, что назначением препаратов от COVID-19 и корректировкой лечения в зависимости от тяжести заболевания должны заниматься медспециалисты.
Неправильно подобранное или несвоевременно начатое лечение коронавируса грозит осложнениями и неблагоприятным исходом заболевания, отметил врач.
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