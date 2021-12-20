Собянин: около 80% попадающих в больницы с COVID-19 занимались самолечением

Около 80% тех, кто попадает в московские больницы с коронавирусной инфекцией, занимались самолечением или не обращались за медпомощью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу — вот таких процентов 80 сюда попадает", — цитирует главу городской администрации РИА Новости.

Собянин подчеркнул необходимость своевременного обращения при COVID-19, которое позволяет избежать госпитализации.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил о смертельной опасности самолечения COVID-19.

По словам медика, попытки самостоятельно лечиться от коронавируса уже через несколько дней могут закончиться попаданием в реанимацию.

Вечорко подчеркнул, что назначением препаратов от COVID-19 и корректировкой лечения в зависимости от тяжести заболевания должны заниматься медспециалисты.

Неправильно подобранное или несвоевременно начатое лечение коронавируса грозит осложнениями и неблагоприятным исходом заболевания, отметил врач.

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