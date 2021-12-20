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Диетолог назвала самые полезные для здоровья кишечника продукты

Здоровье

Врач-диетолог Лора М. Али рассказала, какие два продукта нужно обязательно включать в свой рацион тем, кто хочет, чтобы кишечник был здоровым.

Диетолог назвала самые полезные для здоровья кишечника продукты

Как специалист рассказала изданию Eat this! Not That!, для здоровья кишечника нужно ежедневно есть бобовые и ягоды. По словам эксперта, польза бобовых заключается в большом количестве содержащейся в них клетчатки, которая помогает наладить пищеварение.

Помимо этого, бобовые обладают свойствами пребиотиков и сами в кишечнике являются пищей для пребиотиков.

Кроме бобовых, диетолог порекомендовала чаще есть разные ягоды, в которых много антиоксидантов и витаминов, в частности, витамина С. Лора М. Али объяснила, что витамином С питаются полезные бактерии, находящиеся в кишечнике, за счёт чего в желудочно-кишечном тракте уменьшаются воспаления.

По мнению другого эксперта, доктора медицинских наук Мари Рагглс, другими полезными для здоровья кишечника продуктами являются квашеная капуста, кимчи и цельномолочный йогурт. Эти продукты также уменьшают воспаления, усиливают иммунитет и положительно сказываются на разнообразии микробиома.

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6 ВОЛШЕБНЫХ ПРОДУКТОВ для кишечника, ЖКТ и для здоровья желудка
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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