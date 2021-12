Диетолог назвала самые полезные для здоровья кишечника продукты

Врач-диетолог Лора М. Али рассказала, какие два продукта нужно обязательно включать в свой рацион тем, кто хочет, чтобы кишечник был здоровым.

Как специалист рассказала изданию Eat this! Not That!, для здоровья кишечника нужно ежедневно есть бобовые и ягоды. По словам эксперта, польза бобовых заключается в большом количестве содержащейся в них клетчатки, которая помогает наладить пищеварение.

Помимо этого, бобовые обладают свойствами пребиотиков и сами в кишечнике являются пищей для пребиотиков.

Кроме бобовых, диетолог порекомендовала чаще есть разные ягоды, в которых много антиоксидантов и витаминов, в частности, витамина С. Лора М. Али объяснила, что витамином С питаются полезные бактерии, находящиеся в кишечнике, за счёт чего в желудочно-кишечном тракте уменьшаются воспаления.

По мнению другого эксперта, доктора медицинских наук Мари Рагглс, другими полезными для здоровья кишечника продуктами являются квашеная капуста, кимчи и цельномолочный йогурт. Эти продукты также уменьшают воспаления, усиливают иммунитет и положительно сказываются на разнообразии микробиома.

