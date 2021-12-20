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Вакцинируйтесь!: американцев готовят к резкому росту заражений "омикроном"

Здоровье

Американские врачи прогнозируют резкий рост количества заражений омикрон-штаммом COVID-19, передаёт телеканал CBS.

Вакцинируйтесь!: американцев готовят к резкому росту заражений "омикроном"

По словам главы Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза, в ближайшие две недели эпидемиологическая ситуация станет ещё более напряжённой в Штатах. Он призвал жителей страны ставить бустерные дозы вакцин против COVID-19.

"Если вы вакцинированы и сделали бустерный укол, то вы очень хорошо защищены от "омикрона", вызывающего тяжёлые заболевания. Если вы ещё не получили вакцину, сделайте это в течение недели. Не ждите!" — подчеркнул Коллинз.

Он добавил, что власти США уже сформировали аварийно-спасательные группы, чтобы в случае необходимости отправлять их в те районы, которые не справляются с резким всплеском заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во вторник, 21 декабря, президент США Джо Байден в ходе публичного выступления подробно расскажет об эпидситуации по COVID-19.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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