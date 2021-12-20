CDC: В США у восьмерых вакцинированных детей зарегистрировали миокардит

Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщили о восьми случаях миокардита, у детей в возрасте 5-11 лет, которые получали вакцину Pfizer и вакцину BioNTech COVID-19.

Это сообщение стало дополнением информации, распространённой ранее о статистике указанной "побочки" в возрастной группе 12-17 лет. Как напоминает Reuters, частота миокардитов у подростков, получивших указанные препараты — около 60 случаев на миллион.

"CDC не уточнял, существует ли связь между случаями миокардита и вакциной или раскрыл частоту миокардита в возрастной группе без вакцинации", — отмечает ИА, уточнив, что "на момент изучения данных в возрастной группе 5-11 лет было более 7 млн доз вакцины, из них 5,1 миллиона первых доз и 2 млн вторых доз".

Эти случаи были зарегистрированы в Системе отчётности о нежелательных явлениях вакцины США и представлены CDC группе своих экспертов-консультантов.

А между тем в Великобритании антивакцинное возмущение добралось до Международного уголовного суда. Вот что рассказывала об этом Pravda.Ru:

Джонсон, Гебрейесус и Ко — ответчики в уголовном деле о COVID-геноциде

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