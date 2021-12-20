В Москве начали действовать новые сроки для ПЦР-тестов и QR-кодов

С сегодняшнего дня, 20 декабря, в столице России Москве начали действовать новые сроки для ПЦР-тестов и QR-кодов. Так, результаты анализа на коронавирус будут действительны в течение 48 часов, а электронный документ о вакцинации 12 месяцев.

Новые QR-коды будут оформляться сразу на год, а вот действие теста сократили на сутки, ранее в документ был действителен 72 часа.

Изменения анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин 14 декабря.

"Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истёк, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", — говорится на сайте мэра.

Что же касается ПЦР-теста на коронавирус, по сообщению властей столицы, такая мера была принята, чтобы избежать распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".

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