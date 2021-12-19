EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" стал головной болью
Омикрон-штамм пробьёт иммунитет американцев, заявил инфекционист
Девушка Саакашвили сообщила, что он болен и может стать инвалидом
В Париже заявили о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
Минобороны Литвы готово передать Украине летальное оружие
Врач сказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку
В Литве призвали НАТО игнорировать требования России
Песков назвал противников вакцинации "опасными дураками"
Литовский депутат призвал сохранить транзит "Беларуськалия"

Собянин назвал сумму, которую тратят на лечение больного COVID-19 пациента

Здоровье

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько средств тратится на лечение пациента от коронавирусной инфекции в стационаре. По данным политика, сумма составляет четверть миллиона.

Собянин назвал сумму, которую тратят на лечение больного COVID-19 пациента

"Больные, которые находятся в реанимации — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты, но если в среднем считать, то — где-то около 240 тысяч на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре", — заявил мэр в фильме российской журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", который показывали на телеканале "Россия 1".

Главврач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко в этой же работе подчеркнула, что стоимость лечения тяжёлого больного в реанимации может составить пять миллионов рублей и даже выше. Также специалист рассказала, что из-за заражения COVID-19 возможно потерять волосы, слух и зрение. По данным Лысенко, некоторые люди, которые перебороли вирус, до сих пор не могут чувствовать запахи. Кто-то даже страдает от вони, которая на самом деле не исходит от продуктов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Последствия COVID-19: идиотизм и деменция
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
На шахте в Кузбассе произошёл пожар
Собянин назвал сумму, которую тратят на лечение больного COVID-19 пациента
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" стал головной болью
Омикрон-штамм пробьёт иммунитет американцев, заявил инфекционист
Девушка Саакашвили сообщила, что он болен и может стать инвалидом
В Париже заявили о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией
Минобороны Литвы готово передать Украине летальное оружие
Врач сказал, какие пациенты с коронавирусом хуже всего идут на поправку
В Литве призвали НАТО игнорировать требования России
Песков рассказал о том, как Путина стараются обезопасить от коронавируса
Популярное
Общество
Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообщалась с представительницей народа в поезде и укрепилась в любви к Путину.

Симоньян поведала трогательную историю проводницы поезда
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Общество
Танец Алины Кабаевой в блестящем платье попал на видео
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Шоу-бизнес
Седокова показала, как завтракает обнажённой в Монако: "Не люблю рамки"
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Силовые структуры
NI: РФ больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США
Шоу-бизнес
Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников