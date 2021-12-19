Собянин назвал сумму, которую тратят на лечение больного COVID-19 пациента

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько средств тратится на лечение пациента от коронавирусной инфекции в стационаре. По данным политика, сумма составляет четверть миллиона.

"Больные, которые находятся в реанимации — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты, но если в среднем считать, то — где-то около 240 тысяч на человека. Значит, четверть миллиона — один больной в стационаре", — заявил мэр в фильме российской журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", который показывали на телеканале "Россия 1".

Главврач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко в этой же работе подчеркнула, что стоимость лечения тяжёлого больного в реанимации может составить пять миллионов рублей и даже выше. Также специалист рассказала, что из-за заражения COVID-19 возможно потерять волосы, слух и зрение. По данным Лысенко, некоторые люди, которые перебороли вирус, до сих пор не могут чувствовать запахи. Кто-то даже страдает от вони, которая на самом деле не исходит от продуктов.

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